القوة الأردنية المشاركة بتمرين سيف العرب تغادر إلى مصر

الوكيل الاخباري -

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غادرت القوة الأردنية إلى جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، للمشاركة في التمرين العسكري المشترك (سيف العرب)، والذي يشارك فيه 4 دول عربية (الأردن، البحرين، مصر، الإمارات).ويهدف التمرين الذي يستمر من 15 إلى 27 تشرين الثاني الجاري إلى تطوير العمل بين الدول المشاركة وخلق بيئة عمليات مشتركة لمواجهة التحديات في الإقليم والمنطقة، والتدرب على عمليات القوات الخاصة البرية، إضافة إلى تعزيز الأمن البحري وتنفيذ مختلف الرمايات البحرية والجوية والقفز الحر وتأمين حماية المياه الاقليمية.يذكر أن القوات المسلحة تشارك في العديد من التمارين المشتركة مع دول شقيقة وصديقة في إطار الخطط التدريبية التي تنفذها.