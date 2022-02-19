القوة البحرية: أمواج اعتيادية وحركة طبيعية للقوارب

الوكيل الاخباري- براءة الشلالدة

أكد قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد هشام الجراح أن حركة القوارب طبيعية ومعتادة ولا يوجد ارتفاع بحركة الأمواج لغاية الآن بسبب المنخفض الجوي .



وأضاف الجراح في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم السبت أن الهيئة تتابع نشرات الطقس وفي حال أي طارئ سيتم الإعلان عن وقف حركة القوارب بواسطة الهيئة البحرية الأردنية.

اضافة اعلان



وبين أن القوة البحرية على استعداد تام لتنفيذ أي قرار يفيد بمنع الحركة وتقديم كافة المساعدة لكافة القوارب والزوارق التي تجد صعوبة في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.





