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السبت، 19-02-2022 12:30 م

القوة البحرية: أمواج اعتيادية وحركة طبيعية للقوارب

قوة


الوكيل الاخباري- براءة الشلالدة 

  أكد قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد هشام الجراح أن حركة القوارب طبيعية ومعتادة ولا يوجد ارتفاع بحركة الأمواج لغاية الآن بسبب المنخفض الجوي .

وأضاف الجراح في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم السبت أن الهيئة تتابع نشرات الطقس وفي حال أي طارئ سيتم الإعلان عن وقف حركة القوارب بواسطة الهيئة البحرية الأردنية.

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وبين أن القوة البحرية على استعداد تام لتنفيذ أي قرار يفيد بمنع الحركة وتقديم كافة المساعدة لكافة القوارب والزوارق التي تجد صعوبة في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.



 




 

 


 

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