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الإثنين، 26-12-2022 11:09 ص

القوة البحرية: تحديد حركة القوارب الصغيرة في العقبة بعد العصر بسبب الأحوال الجوية

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الوكيل الاخباري- براءة الشلالدة 
كشف قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد هشام الجراح أنه سيتم تحديد حركة القوارب الصغيرة في العقبة اليوم الاثنين خلال ساعات ما بعد العصر وذلك احترازيا بحسب التنبؤات الجوية التي تشير لاشتداد سرعة الرياح والتي تؤدي لارتفاع أمواج البحر.اضافة اعلان


وأضاف الجراح لـ"الوكيل الإخباري" أن القوة البحرية ستوصي أصحاب القوارب الصغيرة والزجاجية المخصصة للصيد والنزهة أن لا تبتعد للاتجاه الجنوبي وأن تبقى بالأماكن القريبة ( المأوى).

وأكد أنه لا تغيير على حركة الزوارق والقوارب لغاية الآن مشيراً أنه لم يتم تسجيل أية أضرار بسبب المنخفض الجوي القبرصي الذي يؤثر على المملكة منذ ساعات صباح اليوم .

ودعا " فور حدوث أي طارئ بسبب الأحوال الجوية السائدة التواصل مع مركز العمليات البحرية".

 




 

 


 

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