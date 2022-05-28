القوة البحرية تنقذ سائحة في العقبة

الوكيل الاخباري - أنقذت القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم السبت، سائحة تعرضت لحالة من فقدان الوعي أثناء تواجدها على متن قارب سياحي في خليج العقبة.



وعملت فرق القوة على تحريك زورق الإسعاف التابع لقيادة القوة البحرية بعد مشاهدة السائحة من قبل مركز العمليات البحري، وجرى التعامل مع الموقف بمهنية واحترافية عالية، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها وإخلائها إلى المركز الطبي للقوة، وحالتها الصحية جيدة.

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