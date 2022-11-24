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الخميس، 24-11-2022 06:05 م

القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تدريباً بحرياً مشتركاً

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الوكيل الاخباري - نفذت مجموعة الضفادع البشرية في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية مع الجانب الأميركي الصديق، اليوم الخميس، تدريب غطس أعماق باستخدام أجهزة التزويد من السطح، في إطار مواكبة أساليب التدريب البحرية الحديثة وتنوع طرقها.

واشتمل التدريب على مواضيع الغطس بالدائرة المفتوحة، والغطس باستخدام معدات التزويد من السطح Surface supply Dive وعمليات البحث والتفتيش، حيث أظهر المشاركون في التدريب مستوى متميزاً وكفاءةً عاليةً في تنفيذ الواجبات المناطة بهم . 

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