السبت 01-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الاردن تصدر بياناً شديد اللهجة

فتح باب التسجيل للتغطية الإعلامية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

ولي العهد يؤكد أهمية تأهيل المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة - صور

اجتماع بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

أكيد: تسجيل 57 إشاعة الشهر الماضي

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في خليج العقبة

أبو حمزة يكشف مدى قوة سرايا القدس في حربها ضد الاحتلال ويبشر الأسرى بالحرية

لبيد يطالب بتنفيذ صفقة التبادل

صحة غزة: الاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة

الحكومة: 90% نسبة إنجاز أولويات تحديث القطاع العام في 2023

السبت، 01-06-2024 02:26 م

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في خليج العقبة

638528484466355426


الوكيل الإخباري - تمكنت زوارق القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم السبت، من اخلاء وإنقاذ مركب سياحي تعرض للغرق أثناء إبحاره في خليج العقبة.

اضافة اعلان


وتم تحريك زوارق الدورية والإسعاف والسلامة العامة فور تلقي مركز العمليات البحري البلاغ، وإخلاء المركب من الطاقم والحيلولة دون غرقه ووقوع أي إصابة، ما عكس مستوى المهنية والاحترافية العالية التي تتمتع بها مرتبات القوة البحرية والزوارق الملكية.


يشار إلى أن وحدة خفر السواحل إحدى وحدات القوة البحرية والزوارق الملكية التي تم إنشاؤها مؤخراً تقوم بعمليات البحث والإنقاذ والإسعاف وانفاذ القوانين البحرية وحماية البيئة البحرية والمنشآت السياحية والصناعية في خليج العقبة والبحر الميت وعلى مدار الساعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220235163610638664330

الاردن تصدر بياناً شديد اللهجة

image (6)

فتح باب التسجيل للتغطية الإعلامية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

WhatsApp Image 2024-06-01 at 2.46.59 PM

ولي العهد يؤكد أهمية تأهيل المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة - صور

1717244696285

تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية باكستانية

464297

أكيد: تسجيل 57 إشاعة الشهر الماضي

387243_12_1666689968

الحكومة: 90% نسبة إنجاز أولويات تحديث القطاع العام في 2023

أخبار متعلقة
2202420144051148785468

تجارة الأردن: انخفاض أسعار الأرز بنوعيه 30% والزيوت 25% وارتفاع اللحوم المستوردة

75013c64-2187-4b21-9810-dbbd8e816add

شباب العقبة تنفذ برامج وأنشطة شبابية وثقافية وصحية

1715266032408

حلقة تشاورية ختامية لمشروع المخطط الشمولي للعقبة الاقتصادية

1715260231106

العقبة: الاحتفال بتخريج فوج بالأكاديمية الوطنية للسياحة والطيران

1715168440487

العقبة الخاصة والسفارة التونسية تبحثان التعاون

441409676_750178750598701_7717486079003064719_n

نقيب المهندسين يرعى فعاليات ملتقى العقبة الهندسي الأول للجان الشبابية