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الإثنين، 15-02-2021 08:26 م

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تحتفل بيوم الشجرة

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 الوكيل الاخباري - احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الاثنين، بيوم الشجرة والذي يتزامن مع احتفالات المملكة الأردنية بمئويتها الأولى، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن علي الدومي، في مركز تدريب المرأة العسكرية / الغباوي بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى.
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وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، وألقى بعدها مفتي القوات المسلحة العميد الدكتور ماجد الدراوشة كلمةً قال فيها: "نستذكر أول تقليد أردني في الاحتفال بيوم الشجرة على يد الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه يوم 15 كانون الثاني سنة 1939، وما زال الهاشميون الكرام يحافظون على هذه السنة الطيبة ويرعونها بأنفسهم".

وقالت مدير إدارة شؤون المرأة العسكرية العقيد مها الناصر: "إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لاختياركم مركز تدريب المرأة العسكرية، ليقام فيه الاحتفال بعيد الشجرة لهذا العام، والذي يعد إرثاً وطنياً انطلاقاً من حرص القوات المسلحة على زيادة المساحات الخضراء في المملكة".

 




 

 


 

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