القيادة العامة للقوات المسلحة تحتفل بيوم الشجرة

الوكيل الاخباري - احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الاثنين، بيوم الشجرة في كتيبة الحرس الملكي الآلية الثالثة إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن حسان عناب، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.



وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى مندوب مديرية الافتاء العسكري كلمة قال فيها: "ونحن نحتفل بيوم الشجرة ونحيطها بتلك الهالة من الحب والتقدير، فإننا في الحقيقة نجعل من هذا اليوم يوماً للبناء وللعمل ويوماً للأمل والمستقبل الواعد، ونستذكر أول تقليد أردني في الاحتفال بيوم الشجرة على يد الملك المؤسس عبدالله الأول طيب الله ثراه في الخامس عشر من كانون الثاني سنة 1939".

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



