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الخميس، 29-04-2021 10:22 م

القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى الامير محمد بن طلال

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الوكيل الاخباري - تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، اليوم الخميس الواقع في 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 نيسان 2021 ميلادي. 
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إن القوات المسلحة الأردنية _ الجيش العربي وإذ تنعى الفقيد، لتتقدم من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة عميد ال البيت وولي عهده الأمين بأحر التعازي والمواساة سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

 




 

 


 

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