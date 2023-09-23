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السبت، 23-09-2023 01:48 م

القيسي نقيبا لتجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات

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الوكيل الاخباري - اختارت الهيئة الإدارية الجديدة للنقابة العامة لتجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات، رياض القيسي رئيسا لها (2023-2027).اضافة اعلان



كما اختارت خلال اجتماع اليوم السبت، بعد فوز الهيئة بالتزكية، المهندس فواز القطان نائبا للنقيب، ومحمد زياد القيسي امينا للسر، وغسان حماد امينا للصندوق، ومحمود جمعة ومحمد البخيت وتيسير حمدان ومطيع ابو بكر وفارس السعودي ورائد الخليل اعضاء.


وكانت الهيئة العامة للنقابة التي تأسست عام 1995، قد أقرت خلال اجتماعها السنوي العادي التقريرين المالي والإداري لأعمال المجلس عن العام الماضي.

 




 

 


 

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