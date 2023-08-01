القيسي يسلم رئيس بلدية السلط شهادة إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- سلم وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، رئيس بلدية السلط المهندس محمد الحياري، شهادة ادراج مدينة السلط على لائحة التراث العالمي من قبل اليونسكو موقعة من مديرها العام.وكانت قد وافقت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال دورتها الرابعة والأربعين المنعقدة في الصين افتراضيا عام 2021، على إدراج مدينة السلط "مدينة التسامح والضيافة الحضارية" على قائمة التراث العالمي.وارتكزت الرؤية الفنية لملف إدراج السلط على قائمة التراث العالمي، على التراث المعماري المتميز لمدينة السلط، بالإضافة إلى تقديم المدينة كنموذج للتعايش والتآخي واظهاره للعالم كقيمة استثنائية عالمية في كيفية احترام وقبول الآخر.