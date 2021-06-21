الكابتن الخشمان يتحدث عن تعرضه للظلم ونصرة الله له

الوكيل الإخباري - نشر الكابتن والنائب السابق محمد الخشمان على صفحته الخاصة بالفيسبوك، منشورا تحدث فيه عن تعرضه للظلم من قبل العديد من الأشخاص، ونصرة الله له.

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وقال الخشمان في منشوره الخاص، 'لم أكن أتوقع يوما أن أشاهد حكم الله على الظلم وكل من ظلم بهذه السرعة ولكن هذا أكبر دليل على أن الظلم ظلمات وأن الله على كل شيء قدير'.

وأضاف أنه خلال السبعة سنوات الماضيه تساقط الظالمين وشهاد الزور والمنافقين وكل من ساهم في إيقاع الظلم عليه الواحد تلو الآخر بمختلف أنواع العقوبات الإلهية، دون ذكر أية أسماء، واكتفى بالتلميح فقط.

ودعا خلال المنشور بـ 'اللهم أننا لا نشمت ولكننا نشكر الله العلي القدير على سرعة اظهار القدرات الإلهيه بحق الظالمين .

ولفت إلى أنه لم يتبقى منهم إلا القليل وأنه واثق أن قدرة الله عز وجل ستطالهم قريبا، وبأنه لم ولن يسامح بحقه وحق كل من قاسى من الظلم والظالمين، مضيفا أن راية الحق تظهر دائما ولو بعد حين ولكم في آيات الله وقدراته عبرة .

وختم منشوره بنصيحة لمتابعيه، 'نصيحتي للجميع، أعمل لدنياك كإنسان يتمتع بالحياة الدنيا التي وهبنا الله بكل معاني الإنسانية، ولا تظلم ولاتفسد ولا تتجبر ولا تسرق ولا تخرب ولا تنافق ، وكن مع الحق وتذكر دائما قدرة الله علينا جميعا في كل خطوة نخطوها في حياتنا الزائلة ولو بعد حين'.