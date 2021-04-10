الكابتن زهير الخشمان : فكرة جواز سفر كورونا ناجحة والهدف منها تسهيل الاجراءات

الوكيل الاخباري - قال الكابتن زهير الخشمان الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الاردنية للطيران في مقابلة تلفزيونية ان فكرة جواز سفر لكورونا هي فكرة ناجحة ورائدة يمكن ان تسهل العودة الى الحياة الطبيعية بما يخص قطاع الطيران .

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واضاف الكابتن الخشمان ان الفكرة تتمحور حول وجود منصة يتم تسجيل كافة المعلومات حول الاصابة بالفيروس او اللقاح وذلك بهدف الحصول على رمز للسفر يتيح السفر بحرية دون الحاجة الى اجراء فحص PCR عند السفر .

واكد ان الهدف من المنصة هو تسهيل اجراءات السفر مضيفا ان ما يتم طرحه من احاديث حول خرق الخصوصية من خلال هذه المنصة ليس دقيقا وخاصة عند معرفة ان المنصة تحوي معلومات عامة توجد في اي جواز سفر .

وقال الكابتن الخشمان ان التحدي الاصعب الذي يواجه هذه الفكرة هو الحصول على المطاعيم ضد كورونا اضافة الى وصول اكبر عدد من المطاعيم لكافة دول العالم .