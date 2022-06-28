الكاظمي وآل ثاني يعزِّيان بضحايا حادثة العقبة

الوكيل الإخباري - تلقَّى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رسالة من نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، أعرب فيها عن تعازيه الحارَّة بضحايا حادثة العقبة، وتمنِّياته للمصابين بالشِّفاء العاجل.

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وعبَّر الكاظمي عن تضامنه مع الأردن جرَّاء هذا الحادث الأليم، انطلاقاً من العلاقات الوثيقة والرَّاسخة بين البلدين الشَّقيقين التي تحظى برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس العراقي برهم صالح، مثمِّناً وقوف الأردن الدَّائم بقيادة جلالته مع العراق في مختلف الظُّروف.



كما تلقَّى رئيس الوزراء برقيَّة تعزية من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الدَّاخليَّة في دولة قطر.



وأعرب آل ثاني عن تعازيه الحارَّة بضحايا حادثة العقبة وتمنِّياته بالشِّفاء العاجل للمصابين، معبِّراً عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الأردن استناداً إلى العلاقات الأخويَّة والرَّاسخة التي تجمع البلدين الشَّقيقين التي تحظى برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سموّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.







