الكايد والحسبان: اللجنة الملكية منحت فرصة لتمكين الشباب

الوكيل الاخباري- قال فهد الحسبان عضو لجنة الشباب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إن اللجنة كانت تهدف لدعم الشباب، وأن لا تكون أسيرة للحاضر بل أن يأتي ذكرهم بعد 60 عاماً بأنهم خططوا للشباب.



وأضاف الجمعة، أن هناك قوانين محيطة بقانوني الأحزاب والانتخاب ويجب تعديلها لتهيئة البيئة السياسية لتمكين الشباب، وليكون الشاب قادر عند عمر 18 عاماً من اختيار الحزب الذي يشابه تفكيره.



بدوره، قال عضو لجنة الأحزاب علاء الكايد إن اللجنة الملكية كانت تسير بسرعة واحدة، وكانت تستطيع استثمار مخرجات اللجان الأخرى والبناء عليها.



وأضاف أنه تم منح الفرصة المتكاملة للشباب وهناك تمكين حقيقي، والجميع كان شريك في النجاح، والشباب كان لهم أكثر من غيرهم.



وبين أن اشتراط مؤسسي الحزب من 6 محافظات جاء لتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وتم التركيز على حماية الشباب بالمؤسسات التعليمية في القانون كحزبي ومن كان على علاقة به.

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