الجمعة 08-10-2021
الوكيل الاخباري

المفلح: نواجه مشكلة التسول تحت غطاء البيع

الكايد والحسبان: اللجنة الملكية منحت فرصة لتمكين للشباب

وفيات الجمعة 8/ 10/ 2021

آخر مستجدات قضية حلا الترك

تحذير أمني للأردنيين

أسعار الغاز في أوروبا تعود للارتفاع

عروسان مصريان يثيران الجدل.. ومتابعون : حركة مجنونة

4 حالات يُمنع فيها إعطاء لقاح الإنفلونزا للأطفال

بيان من وضاح الحمود بعد انتهاء قضية التبغ

الصحة العالمية تبشر العالم بخطة انتهاء كورونا

الجمعة، 08-10-2021 11:26 ص

الكايد والحسبان: اللجنة الملكية منحت فرصة لتمكين للشباب

image


الوكيل الاخباري- قال فهد الحسبان عضو لجنة الشباب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إن اللجنة كانت تهدف لدعم الشباب، وأن لا تكون أسيرة للحاضر بل أن يأتي ذكرهم بعد 60 عاماً بأنهم خططوا للشباب.

وأضاف الجمعة، أن هناك قوانين محيطة بقانوني الأحزاب والانتخاب ويجب تعديلها لتهيئة البيئة السياسية لتمكين الشباب، وليكون الشاب قادر عند عمر 18 عاماً من اختيار الحزب الذي يشابه تفكيره.

بدوره، قال عضو لجنة الأحزاب علاء الكايد إن اللجنة الملكية كانت تسير بسرعة واحدة، وكانت تستطيع استثمار مخرجات اللجان الأخرى والبناء عليها.

وأضاف أنه تم منح الفرصة المتكاملة للشباب وهناك تمكين حقيقي، والجميع كان شريك في النجاح، والشباب كان لهم أكثر من غيرهم.

وبين أن اشتراط مؤسسي الحزب من 6 محافظات جاء لتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وتم التركيز على حماية الشباب بالمؤسسات التعليمية في القانون كحزبي ومن كان على علاقة به.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ظاهرة_التسول

المفلح: نواجه مشكلة التسول تحت غطاء البيع

9202115201857202069136

تحذير أمني للأردنيين

main_image615435f42e002

بيان من وضاح الحمود بعد انتهاء قضية التبغ

9202116103921181361520

الحكومة تنشر مسودة معدل لقانون تنظيم العمل المهني

102021314562228932982

مدعوون للتعيين - أسماء

10202179940686467169

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

أخبار متعلقة
الملك 4

الملك يتسلم تقرير لجنة تحديث المنظومة السياسية

الملك 3

الملك يتسلم اليوم الصيغة النهائية لمخرجات أعمال لجنة تحديث المنظومة السياسية

fff

الملكية لتحديث المنظومة السياسية تقر جميع مخرجات لجانها

99

الملكية لتحديث المنظومة السياسية تقر مسودة قانون الأحزاب

لجنة المنظومة السياسية

استطلاع رأي: 32% من الأردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

سمير-الرفاعي

لجنة تحديث المنظومة السياسية: ستحافظ كل دائرة انتخابية على نسبها في البرلمان