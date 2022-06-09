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الخميس، 09-06-2022 08:19 م

الكايد يجتمع بالفعاليات الاقتصادية والشبابية في لواء ذيبان

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الوكيل الاخباري - اجتمع المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، عبدالفتاح الكايد، اليوم الخميس، بالفعاليات الاقتصادية والشبابية في لواء ذيبان، بحضور متصرف اللواء، أحمد الزبون، ورئيس بلدية ذيبان، نصر الرواحنة، في قاعة بلدية ذيبان الجديدة.

وأكد الكايد أن هذا اللقاء جاء بعد إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وبتوجيهات من الحكومة، بهدف التعريف بالفرص المتوفرة للشباب لتأسيس مشاريع صغيرة تخدم المجتمع المحلي من خلال البرامج التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات المملكة والحصول على دعم مالي وفني يساهم في بناء مستقبل أفضل للشباب ولأبناء المنطقة.

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