الكباريتي: نعاني من عدم استقرار التشريعات

الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي القطاع التجاري إلى المشاركة الفاعلة في عملية الاقتراع للانتخابات النيابية التي ستجري غدا الثلاثاء لاختيار الذين يملكون رؤية واضحة للمساهمة في تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

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واكد الكباريتي في بيان صحفي اليوم الاثنين إن المجالس النيابية ضرورة وطنية واستحقاق دستوري يعلق عليها القطاع الاقتصادي الآمال لوضع التشريعات المناسبة لمواصلة مسيرة الاصلاح الاقتصادي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.



واشار إلى أن الظروف الحالية تحتم على الجميع تحمل مسؤولياته وإفراز مجلس نواب قوي قادر على رسم السياسات الاقتصادية المطلوبة للمرحلة المقبلة واقرار التشريعات التي تحتاجها المملكة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.



وعبر عن أمله بأن يكون هناك تواصل مستمر بين مجلس النواب والقطاع الاقتصادي لتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه أعماله لتذليلها ومعالجتها بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.



واوضح الكباريتي أن القطاع الخاص يعاني كثيرا من عدم استقرار التشريعات والقوانين المتعلقة بأعماله وبيئة الأعمال بالمملكة، مؤكدا أن مشكلة الأردن بالأساس هي اقتصادية ما يتطلب ان يكون هناك تشريعات عصرية تناسب المرحلة الحالية التي نعيشها.



