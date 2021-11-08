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الإثنين، 08-11-2021 09:17 ص

الكرك: أمسية ثقافية بعنوان زجل وشعر

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الوكيل الاخباري- نظمت مديرية ثقافة الكرك، مساء أمس الاحد، أمسية ثقافية بعنوان "زجل وشعر" بمشاركة شعراء من الاردن وفلسطين .

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وتحدث الكاتب محمد الطراونة خلال الامسية التي ادارتها الشاعرة رفيدة الشمايلة، عن أهمية الربط بين الزجل والغناء والشعر كلوحات فنية تبهر السامع وتقدم انماطا من الاشعار الوجدانية والتراثية التي تتغنى بالإنسان والارض .


بدورها، قالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة، إن الامسية الثقافية تأتي ضمن برامج ونشاطات المديرية بمناسبة الاحتفالات بمئوية الدولة الاردنية، بهدف تعريف المجتمع المحلي والجمهور الثقافي بالإنتاج الشعري لشعراء من الاردن وخارجه .


وقرأ الشاعر نبيل سمارة من فلسطين زجلا شعريا تناول به حبه للأردن وفلسطين والكرك والكرامة، وعمق التلاحم والترابط النضالي بينهم والعيش المشترك بين مختلف مكونات المجتمع. كما قرأ الشاعر ياسر البشابشة قصائد شعرية نبطية عكست اللون الاجتماعي والعادات والتقاليد المتوارثة بحب المعشوقة والارض والخيل ، وقدم الشاعر احمد الراوي مجموعة من القصائد الوطنية والاجتماعية .

 

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