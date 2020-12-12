الكرك: إطلاق مبادرة تطوعية بعنوان الوطن الأجمل

الوكيل الاخباري -

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أطلقت مديرية ثقافة الكرك بالتعاون مع نادي الربة الرياضي الثقافي، اليوم السبت، مبادرة تطوعية بعنوان الوطن الأجمل بهدف تزيين الساحات وأسوار المرافق العامة بجداريات ولوحات فنية.وقال الفنان التشكيلي المشرف على تنفيذ المبادرة والرسومات عثمان الضمور، إن المبادرة ستشمل تزبين مداخل مدينة الكرك والبلدات بهدف إضفاء صورة جمالية للمكان تعكس قيمته التاريخية، من خلال الرسومات واللوحات الفنية المنتقاة والهادفة.ولفت إلى أن اللوحات الفنية ستتضمن إبراز المعالم الأثرية للأردن مثل قلعة الكرك وقلعة عجلون والأماكن الدينية ومناظر طبيعية، وكتابة عبارات هادفة لتعميق قيم الانتماء للوطن والتعريف بتاريخه وحضارته من خلال الفن.