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الأحد، 26-12-2021 01:41 م

الكرك: إطلاق مبادرة سفراء الغطاء النباتي

الكرك


الوكيل الإخباري - أطلق مركز شابات الغوير في محافظة الكرك اليوم الأحد، مبادرة تطوعية بعنوان "سفراء الغطاء النباتي" بهدف نشر ثقافة الاهتمام بالشجرة زراعة ورعاية، بمشاركة أعضاء المركز وفاعليات من المجتمع المحلي.

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وقالت مديرة المركز ايمان الطقاطقة، إن مبادرة سفراء الغطاء النباتي التي انطلقت اليوم، تأتي من وعي المشاركين ببرنامج مهاراتي الرقمي وأهمية المحافظة على الغطاء النباتي وتشجيع الشباب على زراعة الأشجار والحرص على امتداد الغطاء الزراعي في المناطق الزراعية.


واضافت انه سيتم خلال المبادرة تجهيز حديقة المركز بالأشجار ونباتات الزينة، مؤكدة أن الجميع معني بالعمل لإيجاد مستقبل مستدام ومرن للكوكب والناس من خلال المبادرة بزراعة الأشجار لنحمي غطاءنا النباتي من اجل اردن اخضر.


 




 

 


 

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