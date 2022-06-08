الكرك: إطلاق مبادرة علمني

الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية تربية قصبة الكرك اليوم الأربعاء، في مدرسة سكا الثانوية المختلطة مبادرة بعنوان "علمني"، والخاصة بالتعليم الدامج.

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وقالت مديرة التربية مي الرهايفة إن هذه المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة الدمج، وإتاحة الفرصة لجميع الطلبة، وخصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة دعم المديرية للبرنامج الذي سيسهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي، لا سيما أن جائحة كورونا قد تركت آثارا مريرة على مختلف القطاعات في المملكة.



وأضافت أن الفعالية التي حضرها تربويون وعدد من أفراد المجتمع المحلي، تضمنت فقرات وكلمات ألقتها معلمات المدرسة وطالباتها، بالإضافة إلى معرض تراثي وتعليمي.