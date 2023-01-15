الكرك: إطلاق مبادرة لتشجير جوانب الطرق

الوكيل الاخباري- أطلقت جمعية استثمار الطاقة بالتعاون مع بلدية الكرك الكبرى ومديرية الزراعة والبيئة مبادرة تطوعية، تهدف إلى تشجير اكبر مساحات من جوانب الطرق بالمحافظة.

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وقال رئيس جمعية استثمار الطاقة المهندس جمال النوايسة إن المبادرة تهدف إلى تحفيز العمل التطوعي من خلال مسح شامل للطرق وزراعتها بالأشجار من اجل بيئة ومناخ أجمل وإضفاء أجواء جمالية للطرق، لافتا إلى القيم الاقتصادية والجمالية للأشجار وأهميتها في ظل التغيرات المناخية والبيئية التي تهدد التنوع الحيوي.



من جانبه، أكد مدير الزراعة المهندس مصباح الطراونة أن الزراعة توفر سنويا الأشجار الحرجية المختلفة وتحرص من خلال المديريات والأقسام المنتشرة في ألوية المحافظة على تنظيم حملات لزراعة الأشجار على جوانب الطرق أو الغابات، إضافة إلى ديمومة العناية والرعاية من مختلف الجوانب كالحراثة والري والحراسة، مشيرا إلى التعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتشجير أكبر مساحة بالمحافظة.



ولفت إلى المشروع الوطني بتحريج جوانب الطريق الصحراوي وإقامة غابات حرجية بالمنطقة الشرقية للمحافظة بمساحة تزيد عن 3 آلاف دونم، داعيا المواطنين إلى المحافظة على الأشجار ولاسيما الغابات العامة.