الكرك: إطلاق مبادرة منصة مثقف

الوكيل الإخباري-

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أطلقت مديرية ثقافة الكرك مبادرة ثقافية بعنوان "منصة مثقف" ضمن مشاريع مئوية الدولة الأردنية.وتهدف المبادرة، إلى تسجيل النصوص التاريخية والثقافية للكتاب والمثقفين في المحافظة وخارجها. ثم عرضها عبر تطبيق الساوند كلاود، لتصبح "بودكاست صوتي".وقالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة إن منصة مثقف الصوتية تقدم المعلومات التي تساعد على تبادل الآراء والافكار مما يساعد على التفكير الإبداعي، والالمام بمعلومات تاريخنا وتراثنا وتوثيقه وسهولة الوصول الى المعلومة بشكل مبسط ومسموع ومشاركتها ومناقشتها مع الأصدقاء والآخرين في اي مكان.ودعت الشمايلة، الكتاب والمثقفين والادباء الى التواصل مع المديرية لتقديم نتاجهم لعرضه على الجمهور.