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الخميس، 07-07-2022 10:19 م

الكرك : اختتام فعاليات مؤتمر مشروع التأهيل الوظيفي

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الوكيل الاخباري - اختتمت، في جامعة مؤتة، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع التأهيل الوظيفي (job JO ) أحد مشاريع بناء القدرات المدعومة من إيراسموس بلس والمدعومة من الاتحاد الأوروبي.

وحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، على الانخراط في مثل هذه المشاريع التي تعزز بناء القدرات في الجامعات الأردنية، مثمنا جهود المشاركين في فعاليات المؤتمر . 

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