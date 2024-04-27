الكرك: اختتام معسكر مفاهيم الحركة الكشفية

الوكيل الاخباري- اختتمت مديرية شباب محافظة الكرك بالتعاون مع مركزي شابات الجدعا وشابات السماكية، اليوم السبت، في بيت شباب جرش معسكر مفاهيم الحركة الكشفية، بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين من مختلف أنحاء لواء القصر.

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وقالت رئيسة هيئة إشراف المعسكر أمل الخمايسة، إن المعسكر اشتمل على مجموعة من البرامج المتنوعة التي تلبي احتياجات الكشاف من خلال نشاطات وبرامج متنوعة تهدف إلى إشباع روح الإبداع لدى الأفراد وتدعيم روابط الصداقة بينهم من خلال الأعمال الجماعية وتعويد الكشاف على الأخلاق الحميدة من خلال السلوك الشخصي.



وأضافت أن المعسكرات تعمل على تنمية روح البحث والاكتشاف واكتساب مهارات ومعلومات جديدة وغرس الولاء والانتماء للوطن.



من جهتها، أوضحت رئيسة قسم الإعلام والاتصال الدكتورة ثروت المعاقبة، أن المعسكر تضمن لقاء لهيئة الإشراف مع المشاركات لتعريفهن بتعليمات المعسكر وورشات تدريبية حول مفاهيم الحركة الكشفية ومبادئها ومراحلها وأهميتها ودورها في صقل شخصية الشباب والأهداف التربوية للكشافة، إضافة إلى مراسم رفع العلم والرياضة الصباحية ومسير كشفي في محمية الغزلان وزيارة إلى تلفريك عجلون وإلى المعالم الأثرية في جرش لتشجيع السياحة الداخلية.