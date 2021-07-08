الكرك: اختصاصيون نفسيون يؤكدون ضرورة الاندماج المجتمعي لذوي الإعاقة

الوكيل الاخباري -

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أكد اختصاصيون نفسيون في محافظة الكرك ضرورة الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة وإشراكهم وضمّهم في الأنشطة اليومية والحياتية المختلفة وتمكينهم من القيام بأدوار مماثلة لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة.وقالت الإخصائية النفسية ورئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في مديرية شباب الكرك الدكتورة ثروت المعاقبة اليوم الخميس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عملية دمج ذوي الإعاقة تساهم بتفعيل دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الأنشطة المُجتمعية، وإقامة العلاقات الاجتماعية، واستخدامهم للخدمات العامّة بسهولة كاستخدام وسائل النقل، والمكتبات العامة، وخدمات الرعاية الصحية، وغيرها من الأمور والمتطلبات الحياتية المختلفة.