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الخميس، 23-06-2022 11:07 ص

الكرك: اطلاق مبادرة ثقافية بعنوان حكي قاع المدينة

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الوكيل الإخباري– أطلق منتدى الفكر للثقافة والتنمية في الكرك مبادرة ثقافية بعنوان "حكي قاع المدينة" للتعريف بالمنجز الثقافي والاجتماعي الشفوي المحكي لمدينة الكرك عبر الأجيال.

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وقالت منسقة المبادرة، استقلال الشقاحين إن المبادرة تهدف إلى الاطلاع على ما يتناقله الآباء والأجداد من روايات شفوية غير مدونة حول أبرز النشاطات والمناسبات والعادات والتقاليد الاجتماعية والأماكن التاريخية والحضارية التي كانت سائدة في ساحات ومناطق وسط المدينة.


وأضافت أن المبادرة تتضمن حوارات وندوات وسهرات ثقافية مع فاعليات مجتمعية من مختلف الفئات العمرية للاطلاع من خلال أحاديثهم وشهاداتهم على طبيعية الحياة التي كانت سائدة بالمحافظة، ولا سيما أحاديث وحكايا المجالس بمناسبات الأفراح والأتراح ومواسم الحصاد وغيرها من المناسبات.


بدورها، قالت عضو المنتدى الدكتورة سوزان الشمايلة إن المبادرة تأتي أهميتها في ظل المئوية الثانية من عمر الدولة؛ ما يتطلب لفت النظر إلى تاريخنا المحكي بين كبار السن في مناسباتنا الاجتماعية والوطنية، وأهمية جمعه وتوثيقه ونقله للأجيال القادمة كموروث ثقافي.


ولفتت إلى أن الكرك المكان والزمان والإنسان تستحق أن تبقى واجهة سياحية وثقافية مخزنة في الذاكرة الشعبية والوطنية.

 

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