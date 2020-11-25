الكرك : اطلاق مبادرة لإبراز طاقات الشباب

الوكيل الاخباري -

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أطلقت مديرية شباب الكرك اليوم الأربعاء عبر تطبيق الاتصال المرئي مبادرة بعنوان"صناع التغيير" بمشاركة عدد من الشباب والشابات من مختلف المراكز الشبابية في المحافظة.وتهدف المبادرة إلى القاء الضوء على الفئات الشبابية التي تحمل الحماس والرغبة في العمل التطوعي لابراز طاقاتهم الإيجابية. وأوضحت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة بمديرية شباب الكرك الدكتورة ثروت المعاقبة أن مشاركة المتطوعين من مختلف المراكز الشبابية في العديد من الأنشطة التطوعية التي عقدتها المديرية أسهمت في إبراز الدور الشبابي في مختلف المجالات ليشاركوا في التغيير الحقيقي وصنع القرار.