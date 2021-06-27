الكرك: افتتاح معسكر أنماط الحياة

الوكيل الاخباري -

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افتتح مركز شابات راكين التابع لمديرية شباب الكرك بالتعاون مع الفريق الوطني لسفراء الحوار التابع لمركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة السبت، معسكر أنماط الحياة الصحية والنشاط البدني، ضمن برنامج معسكرات الحسين للعمل والبناء الذي أطلقته وزارة الشباب العام الماضي.وقالت رئيسة المركز هيام الجعافرة إن هذا المعسكر هو التجربة الأولى لعودة الحيوية والنشاط للمراكز الشبابية منذ بدء جائحة كورونا، مشيرة الى أهمية عودة فعاليات المراكز لاحتضان الطاقات والابداعات الشبابية من خلال التشبيك مع مختلف المؤسسات والهيئات الشبابية.