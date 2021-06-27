الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 01:23 ص

الكرك: افتتاح معسكر أنماط الحياة

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الوكيل الاخباري - افتتح مركز شابات راكين التابع لمديرية شباب الكرك بالتعاون مع الفريق الوطني لسفراء الحوار التابع لمركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة السبت، معسكر أنماط الحياة الصحية والنشاط البدني، ضمن برنامج معسكرات الحسين للعمل والبناء الذي أطلقته وزارة الشباب العام الماضي.اضافة اعلان


وقالت رئيسة المركز هيام الجعافرة إن هذا المعسكر هو التجربة الأولى لعودة الحيوية والنشاط للمراكز الشبابية منذ بدء جائحة كورونا، مشيرة الى أهمية عودة فعاليات المراكز لاحتضان الطاقات والابداعات الشبابية من خلال التشبيك مع مختلف المؤسسات والهيئات الشبابية.  

 




 

 


 

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