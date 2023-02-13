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الإثنين، 13-02-2023 08:05 م

الكرك: الأمطار تعيد آمال المزارعين بالموسم زراعي

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الوكيل الاخباري - أعادت مياه الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية في كافة أنحاء محافظة الكرك آمال المزارعين بموسم زراعي جيد.

وأوضحوا في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن كميات الأمطار التي هطلت قد بددت مخاوف القطاع الزراعي من خطر الجفاف وأعادت التفاؤل بتحسن الموسم الزراعي من خلال زيادة نسبة الرطوبة في التربة بالنسبة للمراعي والمحميات الطبيعية وتحسين نوعية المزروعات الصيفية وتجديد الغطاء النباتي.

وأشاروا إلى أن الأمطار توزّعت بشكل جيّد على مختلف الأماكن الزراعية في المحافظة وسيكون لها تأثيرات إيجابية على المحاصيل الحقلية خاصة القمح والشعير منعشة آمال المزارعين بحصاد جيد.

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