الأحد 24-10-2021
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الأحد، 24-10-2021 05:59 م

الكرك : البرنامج الأردني لسرطان الثدي يطلق حملة تصورتي

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 الوكيل الاخباري -  أطلق البرنامج الأردني لسرطان الثدي، اليوم الأحد، بالتعاون مع مديرية أوقاف المزار الجنوبي وجمعية "عبق الجنوب" حملته الجديدة بعنوان "تصورتي" لمكافحة سرطان الثدي، بمشاركة واسعة من فعاليات نسوية ومعنية بالشأن الصحي والاجتماعي في محافظة الكرك.

وقال مدير أوقاف المزار الجنوبي الدكتور معتصم الشمايلة، خلال إطلاق الحملة بحضور متصرف المزار احمد السحيم، إن الأخذ بالأسباب وبث الوعي والتثقيف وحماية المجتمع وأبنائه من جميع الآفات والقضايا يشكل جزء لا يتجزأ من منظومة الوعي الديني الذي يقع على عاتق وزارة الأوقاف القيام به من خلال منابرها وفعالياتها المختلفة . 

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