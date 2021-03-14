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الأحد، 14-03-2021 02:08 م

الكرك: المستشفى الميداني المتنقل يستعد لاستقبال حالات كورونا

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الوكيل الإخباري-  باشرت القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي، اليوم الاحد، بتجهيز مستشفى ميداني متنقل في ساحة مستشفى الكرك الحكومي لاستقبال حالات كورونا وتعزيز الطاقة الاستيعابية للتعامل مع المصابين.

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وقال مدير صحة الكرك الدكتور ايمن الطراونة في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان المستشفى الميداني مزود بكافة التجهيزات الطبية اللازمة، حيث يحتوى على 14 سريرا عاديا و4 اسرة عناية حثيثة.


من جهته، قال مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معاذ المعايطة، انه منذ ساعات فجر اليوم، وصل المستشفى الميداني الذي امر جلالة الملك عبدالله الثاني بان يتواجد في محافظة الكرك لتعزيز خدمات المستشفى الحكومي، وبشكل خاص لمرضى كورونا، لافتا الى انه سيبدأ العمل به بعد الانتهاء من تجهيزه بشكل كامل، ما يسهم بتشكيل رافعة طبية لابناء المحافظة.


واشار المعايطة، الى ان نسبة الاشغال لأسرة وباء كورونا بلغت 55 بالمئة فقط، حيث يتوفر 44 سريرا يشغل منها 24 سريرا، بالاضافة الى وجود 10 اجهزة تنفس صناعي، مؤكدا توفر الاوكسجين وان مراقبة الاجهزة تتم بشكل دوري ومستمر.

 

واضاف انه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية كوقف استقبال العمليات المبرمجة وتخفيض استقبال مرضى عيادات الاختصاص الى النصف، مشيرا الى ان عيادات الطوارئ جاهزة لاستقبال الحالات الطارئة. ودعا المواطنين الى التعاون والتقيد بالتعليمات والارشادات الصحية واوامر الدفاع حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.


 




 

 


 

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