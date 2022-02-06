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الأحد، 06-02-2022 09:14 ص

الكرك: انطلاق فعاليات تدريب الجمعيات على سبيل الامتثال القانوني

الكرك


الوكيل الإخباري - شارك عدد من جمعيات إقليم الجنوب مساء أمس السبت، في البرنامج التدريبي المتخصص حول تعزيز سبل الامتثال القانوني للجمعيات بهدف بناء القدرات المؤسسية والمتطلبات القانونية، والذي تنفذه مؤسسة محامون بلا حدود بالشراكة مع الصندوق الديمقراطي لدعم الديمقراطية.

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وقال منسق المشروع أحمد العكايلة ان البرنامج الذي يستهدف عددا من الجمعيات في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، يستمر 3 أيام عبر تطبيق "زووم " ويتناول عددا من المحاور الرئيسية ذات الصلة بعمل الجمعيات، تتمثل في الإطار العام المنظم والإطار التشريعي، اضافة الى سبل الامتثال القانوني عبر تعزيز وتفعيل قواعد الحاكمية الرشيدة.


كما يتناول البرنامج عواقب عدم الامتثال القانوني لآليات العمل في الجمعيات من حيث ارسال التقارير السنوية والمالية في وقتها والحصول على التمويل من غير الرجوع بالموافقات الرسمية اللازمة، والتحديات التي تواجه الجمعيات والمجتمع المدني ككل.


من جانبه أشار المدرب الدكتور محمد النسور إلى الإطار العام الناظم للجمعيات والمجتمع المدني والتعريف بالجمعية وشروط التأسيس وحرية التكوين، بالاضافة إلى اطلاع الحضور على الإطار الهرمي التشريعي المنطقي بدءا من الدستور مرورا بالقانون وانتهاء بالانظمة الاساسية التي تحكم منظومة العمل الداخلي للجمعيات.


واستعرض أفضل الممارسات المطبقة في حرية تكوين الجمعيات والمعايير الدولية في توفير مساحة قانونية آمنة و مواتية لتعزيز الأدوار التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.


 




 

 


 

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