الكرك: انطلاق فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الرابع

الوكيل الاخباري- انطلقت مساء امس، فعاليات مهرجان مؤاب الشعري بنسخته الرابعة، والذي تنظمه مديرية ثقافة الكرك على مدار يومين، تحت شعار "مدرسة الكرك الثانوية اصالة الماضي وعراقة الحاضر".

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وقالت رئيسة اللجنة العليا للمهرجان، مديرة الثقافة عروبة الشمايلة، إن المهرجان يشكل حدثا ثقافيا وطنيا سنويا ومنبرا يلتقى من خلاله الشعراء من مختلف محافظات الوطن، للتعبير ورسم صور شعرية جمالية تعكس عراقة وأصالة المكان والانسان في الاردن.



واضافت، ان اختيار مدرسة الكرك الثانوية، لم يأت من فراغ، ولكن للاحتفاء بها كدرة المدارس وايقونة التاريخ والعلم عبر مسيرة اكثر من مئة عام.



من جانبه، اشار عضو اللجنة العليا للمهرجان، الدكتور حسين المحادين، الى دلالات اختيار مدرسة الكرك الثانوية شعارا للمهرجان،وذلك لعمق مكانتها بالوجدان الانساني الاردني، واسهاماتها العلمية، واطلالتها على فلسطين والقدس.



واشتملت فعاليات اليوم الاول على معرض للصور والوثائق التاريخية الخاصة بالمدرسة، وعرض فيلم وثائقي عن تاريخها، ومقطوعات لموسيقات الامن العام، وعزف على آلة الجيتار للفنانين باسل القسوس وورد الحجازين.