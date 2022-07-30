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السبت، 30-07-2022 03:57 م

الكرك: انطلاق معسكر التماسك الإجتماعي بمركز شابات أدر

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الوكيل الاخباري- انطلقت اليوم السبت فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي بمركز شابات ادر شمال الكرك بمشاركة 25 شابة للفئة العمرية من 12 - 14 عامًا .

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وقال مدير مديرية شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين، إن المعسكر تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التطوعية التي تعزز مهارات الشباب الحياتية وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات الحياة ومتطلبات العصر بأساليب غير تقليدية، كما تنوعت الفعاليات لتشمل محاضرات توعوية، وجلسات تتناسب مع اهتمامات الشباب وتطلعاتهم.


وتحدثت المدربة ضحى الكفاوين عن مفهوم التماسك الاجتماعي وأهدافه وعناصره، كما تضمن أيضآ تدريبات كسر جمود مع الناشط الشبابي إسراء الصعوب وتدريب بالتعاون مع مركز زها الثقافي .

 




 

 


 

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