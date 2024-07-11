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الخميس، 11-07-2024 08:36 م

الكرك: بحث الاستعدادات لانطلاق البرنامج الوطني "بصمة"

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الوكيل الإخباري - بحثت مديرية تربية قصبة الكرك، اليوم الخميس، الاستعدادات لانطلاق البرنامج الوطني "بصمة" للعام 2024.

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وحضر الاجتماع، مدير الشؤون التعليمية نضال الفتينات، ومديرة الشؤون الإدارية والمالية الدكتورة افتخار المحافظة، ورئيس قسم الرقابة الداخلية انشراح المعايطة، ولجنة المديرية المشرفة، وعدد من المشاركين في البرنامج.


وأكد مدير التربية سامر المجالي خلال ترؤسه الاجتماع، على ضرورة إكمال الجاهزية والاستعدادات وترتيبات العمل لبدء البرنامج في المراكز المعتمدة في المديرية، داعيا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد، وبذل أقصى الجهود لإنجاح البرنامج وترك بصمة إيجابية لدى الطلبة المشاركين في البرنامج.


بدوره، أكد الفتينات على ضرورة الالتزام بالأسس والتعليمات المعدة من الوزارة والعمل بروح الفريق الواحد وضرورة تجهيز المعدات واللوازم المطلوبة للأنشطة.


وأشار رئيس قسم النشاطات محمود الجعافرة، إلى أهداف البرنامج والدور المناط بالعاملين من معلمين ومدراء المراكز وجميع أعضاء اللجنة وأهمية التأكيد على الالتزام بالدوام والتعليمات الخاصة بالبرنامج.

 

ين في بذل أقصى طاقاتهم لإنجاح فعاليات البرنامج.

 




 

 


 

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