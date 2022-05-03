الكرك : بلديات تضاعف جاهزيتها خلال أيام العيد

الوكيل الاخباري - ضاعفت بلديات في الكرك من جاهزيتها خلال أيام عيد الفطر بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بعد رفع معظم القيود التي فرضت على مدى عامين كاملين بسبب تداعيات جائحة كورونا.



وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، إن البلدية وضمن خطة عمل شاملة أعدت قبل عطلة عيد الفطر حرصت على مراعاة حالة الانفتاح والتجمعات السكانية والتي تتطلب مضاعفة العمل وخاصة أعمال النظافة للشوارع والساحات العامة وتزينها باللوحات واليافطات بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على المسلخ والأسواق التجارية والحدائق العامة التي تشكل متنفساً للمواطنين خلال عطلة العيد.

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