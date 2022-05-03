الثلاثاء 03-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إعادة فتح طريق وادي عربة بالاتجاهين

شخص يطلق النار في الشارع العام بالزرقاء

إيقاف 12 منشأه منذ بداية عطلة عيد الفطر لمخالفتها اشتراطات صحية

اصابتان بحادث تصادم على طريق الـ 100

جونسون: بوتين لا يقهر أسطورة حطمتها أوكرانيا

الخرطوم.. الشرطة تفرق مظاهرة تطالب بعودة الحكم المدني

البلقاء: المراكز الصحية والمستشفيات المناوبة تواصل عملها خلال عطلة عيد الفطر

5 آلاف مركبة دخلت العقبة خلال يومي العيد

موعد إقامة حفل تنصيب ماكرون رئيسا لفرنسا

الكرك : بلديات تضاعف جاهزيتها خلال أيام العيد

الثلاثاء، 03-05-2022 06:10 م

الكرك : بلديات تضاعف جاهزيتها خلال أيام العيد

4202230224227561867585


الوكيل الاخباري -  ضاعفت بلديات في الكرك من جاهزيتها خلال أيام عيد الفطر بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بعد رفع معظم القيود التي فرضت على مدى عامين كاملين بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، إن البلدية وضمن خطة عمل شاملة أعدت قبل عطلة عيد الفطر حرصت على مراعاة حالة الانفتاح والتجمعات السكانية والتي تتطلب مضاعفة العمل وخاصة أعمال النظافة للشوارع والساحات العامة وتزينها باللوحات واليافطات بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على المسلخ والأسواق التجارية والحدائق العامة التي تشكل متنفساً للمواطنين خلال عطلة العيد.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

إعادة فتح طريق وادي عربة بالاتجاهين

1

إيقاف 12 منشأه منذ بداية عطلة عيد الفطر لمخالفتها اشتراطات صحية

وزارة الصحة

البلقاء: المراكز الصحية والمستشفيات المناوبة تواصل عملها خلال عطلة عيد الفطر

العقبة 2

5 آلاف مركبة دخلت العقبة خلال يومي العيد

420227165534992887732

الحنيطي: القوات المسلحة ماضية في التحديث والتطوير

العقبة-مينة

%94 نسبة حجوزات الفنادق في العقبة

أخبار متعلقة
278584836_331476119081974_7349991008513705879_n

رمضانيات الكرك الثقافية تواصل فعالياتها

0L5A1599 - Copy

حصيلة كورونا الاسبوعية في الأردن .. 7 وفيات و 741 إصابة - ارقام

Jordan-17A-093_-_Karak_Castle

الكرك: أمسيات رمضان الثقافية نافذة الأطفال للترفيه والإبداع

6951711-102450563

المزار الجنوبي: برنامج إرشادي عن إدارة بساتين الجوافة

WhatsApp Image 2022-04-05 at 3.10.03 PM

الكسبي: دول مجاورة تتطلع لجلب المقاول الأردني للمساهمة بإعادة الإعمار

Jordan-17A-093_-_Karak_Castle

افتتاح أمسيات رمضان الثقافية في الكرك