الكرك: تحذيرات بسبب المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - دعت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الأربعاء، المواطنين في جميع أنحاء محافظة الكرك إلى التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية في البلدية في الحالات الطارئة نظرا لتعمق المنخفض الجوي وتساقط الأمطار بغزارة في جميع أنحاء المحافظة.

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وأهاب رئيس البلدية إبراهيم الكركي بالمواطنين عدم مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، نظرا لزيادة شدة المنخفض وسرعة الرياح، داعيا إلى التواصل مع أرقام غرفة العمليات التالية: (0797050550 0798746738 ، 0797777131) .



-- (بترا)

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