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الأحد، 27-12-2020 06:25 م

الكرك: تراجع أسعار زيت الزيتون وسط وفرة الإنتاج

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الوكيل الاخباري - يشكو مزارعو الزيتون من تراجع أسعار محصولهم، بسبب ما اسموه"غياب السياسة التسويقية، الأمر الذي يراكم كميات الزيت لديهم، ويتسبب بخسائر مادية فادحة.

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يأتي ذلك في وقت شهد فيه إنتاج زيت الزيتون في مختلف مناطق محافظة الكرك العام الحالي زيادة غير مسبوقة في كميات الإنتاج، لم تشهدها المحافظة منذ سنوات.

ويعزو خبراء ومزارعون زيادة كميات الإنتاج في محصول الزيتون والزيت العام الحالي إلى الهطول المطري الغزير، وتراجع الإصابات بأمراض الزيتون الموسمية، خصوصا ذبابة الزيتون، إضافة إلى استخدام المزارعين لمختلف طرق الوقاية والعناية بالحقول وحملات الرش والحملات التوعوية والإرشادية التي تنفذها أقسام الإرشاد الزراعي بمديريات الزراعة بالمحافظة.

وقال المزارع، جميل سليمان، من بلدة راكين إن آمال المزارعين الكبيرة التي رافقت الانتاج الوافر للزيتون والزيت الموسم الحالي تلاشت مع أولى تقديرات الأسعار لزيت الزيتون، مشيرين إلى أنه رغم الإنتاج الغزير لزيت الزيتون هذا العام إلا أنهم تعرضوا لخسائر مادية كبيرة نظرا لانخفاض أسعار مادة زيت الزيتون وضعف الطلب مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار المزارع، بلال المعايطة، إلى أن سعر صفيحة الزيت هذا العام في محافظة الكرك تراوح بين 50 دينارا و60 دينارا، مقارنة بأسعار وصلت 90 دينارا العام الماضي، بالإضافة إلى صعوبة تسويقه بسبب توفر كميات مخزنة من العام الماضي بالمعاصر.
وأضاف أن معاناتهم بالموسم الحالي بدأت مع مشاكل القطاف وعصر الزيتون بسبب الحظر، التي تزامنت مع انتشار وباء الكورونا وحالات الحظر الشامل وعدم توفر الأيدى العاملة وارتفاع أجورها وحالات الإرباك والتزاحم أمام المعاصر لحجز دور، مما يضطر بعضهم للانتظار أسابيع أمام المعاصر ويعرض إنتاجهم للتلف، الأمر الذي ينعكس أثره على جودة الزيت ونوعيته.

وقال صاحب معصرة بالكرك، جميل المجالي، إن الموسم الجيد هذا العام ضاعف كميات الإنتاج من مادة زيت الزيتون، بالإضافة إلى وجود كميات من العام الماضي مما أسهم بانخفاض الأسعار، لافتا إلى الأزمة الكبيرة لدى المعاصر وعدم قدرتها على التعامل مع الكميات الكبيرة الموردة إليها من قبل المزارعين، لأسباب تتعلق بالحظر وبكميات الإنتاج الكبيرة وقلة عدد المعاصر بالمحافظة مما أسهم بتراكم الزيتون لفترة طويلة قبل العصر.
من جانبه، أكد مدير مديرية زراعة الكرك، المهندس خالد الصرايرة، أن تراجع الأسعار هذا العام يأتي بالتزامن مع تراكم كميات الإنتاج بشكل كبير، نظرا لجودة الموسم المطري وخلوه من التلف الذى كانت تسببه الآفات والحشرات في الأعوام الماضية، لافتا إلى أنه من المتوقع إنتاج أكثر من 9 آلاف طن.

وأشار إلى أن المساحات التى تزرع بالزيتون بالمحافظة تقدر بحوالي 49 ألف دونم موزعة بين مساحات مروية وأخرى بعلية.


 




 

 


 

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