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الكرك: تربية القصر تطلق حملة لزراعة 10 ملايين شجرة

الخميس، 14-03-2024 12:34 م

الكرك: تربية القصر تطلق حملة لزراعة 10 ملايين شجرة

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الوكيل الاخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء القصر حملة تشجير في إطار المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة.

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وقال مدير التربية الدكتور علي الفقرا إن المبادرة تأتي تماشيا مع الرؤى الملكية نحو أردن أخضر بهدف زيادة الرقع الخضراء والقضاء على التصحر، مؤكدا ضرورة الاهتمام بزراعة الحدائق المدرسية بمختلف أنواع الأشجار مع الاهتمام بها على المدى البعيد لضمان ديمومتها.


وأضاف إن إطلاق مثل هذه المبادرات يعزز من العمل التشاركي بين الطالب والمعلم داخل البيئة المدرسية، مبينا أهمية زراعة الأشجار بمختلف أنواعها لدورها الكبير في التوازن البيئي والحصول على مناظر ذات طابع جمالي.


بدوره، أكد مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة، أهمية الدور التشاركي بين وزارتي الزراعة والتربية والتعليم الذي يحتاج إلى تكاتف الجهود لإنجاح مثل هذه المبادرات الزراعية.

 




 

 


 

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