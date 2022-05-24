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الثلاثاء، 24-05-2022 04:39 م

الكرك : جلسة تعريفية بالمشاريع الاقتصادية والإنتاجية للشباب

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الوكيل الاخباري - نظمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، اليوم الثلاثاء في جامعة مؤتة، ورشة تعريفية بالمشاريع الاقتصادية والإنتاجية التي أطلقتها المؤسسة، بحضور عدد من النواب وأعضاء مجلس المحافظة ومحافظ الكرك محمد الفايز وفعاليات شبابية ومجتمعية.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة عبد الفتاح الكايد إن لقاء اليوم يهدف إلى الحديث عن المؤسسة والمشاريع الاقتصادية ودعمها وتعريف الشباب بالبرامج التي أطلقتها.

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