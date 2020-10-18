الكرك: جلسة توعوية حول الآثار النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا

الوكيل الاخباري - نفذت مديرية شباب الكرك، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، جلسة توعوية بعنوان "الآثار النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا" بمشاركة 21 شابة من الفئة العمرية 14 إلى 24 عاماً.

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وأكد مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب حجازين، أن المديرية تسعى لتوعية الشباب والشابات في المحافظة بإجراءات ومعايير الصحة والسلامة العامة للوقاية من فيروس كورونا وصولا إلى أعلى درجات الوعي الطبي لجميع فئات المجتمع.

وقالت المرشدة التربوية والنفسية في مديرية تربية القصر جهاد المعاقبة، إن الأبعاد النفسية ومنها الهلع والخوف أكثر خطورة من المرض، مؤكدة أهمية معرفة طريقة انتقال العدوى وكيفية تجنبها والعمل على إشغال أوقات الفراغ. وأضافت أن الآثار النفسية للخوف والهلع من الفيروس ينعكس سلباً على صحة الفرد النفسية والجسمية.





