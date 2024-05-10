الكرك: حمامات وادي بن حماد العلاجية تشهد حركة سياحية نشطة

الوكيل الإخباري - شهد موقع وادي ابن حماد السياحي الواقع شمالي محافظة الكرك اليوم الجمعة إقبالا سياحيا وحركة تنزه نشطة من الزوار من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بالأجواء الدافئة والطبيعة الخلابة والاستشفاء بمياهها المعدنية والعلاجية.

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وقال مدير سياحية الكرك ساطع المساعدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن موقع وادي ابن حماد السياحي من المواقع السياحية المروجة سياحيا وتراثيا على المستويين المحلي والعالمي، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل الطريق من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان للمنطقة نظرا لوعورة الطريق وانحدارها الشديد والذي كان عائقا في وصول الزائر إلى موقع الحمامات المعدنية والعلاجية، قد ساهم في تحسين الحركة السياحية في المنطقة وتنشيطها.



وأضاف، أن موقع الحمامات السياحي في المنطقة تديره مديرية سياحة الكرك في الوقت الحالي نظرا لانتهاء عطاء استثماره قبل شهرين تقريبا، لافتا إلى أنه سيتم عمل صيانة كاملة للموقع من قبل وزارة السياحة ومن ثم سيتم طرح العطاء للاستثمار وفق الإجراءات القانونية المتبعة في وزارة السياحة.



وأكد المساعدة دعم المديرية لمختلف الأفكار السياحية التي تطرح بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.



بدوره، قال رئيس جمعية دار الكرك للتراث والثقافة المحامي فايز الذنيبات، إن الجمعية بدأت بمشروع تراثي في منطقة وادي ابن حماد بالقرب من موقع الحمامات الساخنة والذي يهدف إلى تفعيل الحركة التراثية والسياحية وتوفير مكان لعرض المنتجات التراثية في المحافظة للسياح، لافتا إلى أن الجمعية جهزت البنية التحتية للمشروع وهي مستمرة لاستكمال باقي المشروع لتنشيط الحركة السياحية.