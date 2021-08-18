الكرك : حوارية حول تحديات تكنولوجيا المعلومات في زمن كورونا

الوكيل الاخباري -

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نظم قسم نظم المعلومات الإدارية التابع لكلية الأعمال في جامعة مؤتة بالتعاون مع جامعتي كوفنتري البريطانية وفيزفارايا الهندية اليوم الأربعاء، عبر تطبيق الاتصال المرئي جلسة حوارية حول "تطبيقات وتحديات تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات التعليم العالي خلال وبعد جائحة كورونا"، بإشراف الدكتورة عبير الخوالدة والدكتور عبادة الحباشنة، والدكتور خالد الطراونة.وقال رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان الذي رعى الجلسة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا اللقاء يهدف إلى بناء الوعي بالتطبيقات والتحديات في مؤسسات التعليم العالي أثناء وبعد الجائحة .