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الإثنين، 15-11-2021 01:37 م

الكرك: دورة تدريبية في لغة الاشارة للأشخاص الصم

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الوكيل الاخباري- بدأت في محافظة الكرك،اليوم الاثنين، دورة تدريبية في لغة الإشارة للأشخاص الصم بالمستوى الثالث، استهدفت الكوادر التعليمية والإدارية في مدرسة التربية الخاصة للطلبة الصم.

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وقالت مديرة مكتب ارتباط اقليم الجنوب الدكتورة رابعة المجالي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن الدورة جاءت ضمن خطة وبرامج المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتدريب وتأهيل الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الصم منهم بلغة الاشارة، لأهميتها بحياتهم اليومية ودمجهم بالمجتمع المحيط.

 

واضافت ان الدورة التي اشرفت عليها المدربة رشا عودة، هدفت الى رفع كفاءة معلمي المدرسة بلغة التواصل الأساسية في اللغة الإشارية للأشخاص الصم.

 

واكدت ان مكتب اقليم الجنوب يحرص على تقديم كافة الخدمات لأبناء محافظات الجنوب وتوفير كافة الامكانات لمحتاجي الخدمة من الفئات المستهدفة بالتدريب والقائمين على رعايتهم.

 

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