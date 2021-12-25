الكرك: شكاوى من الانتشار العشوائي للبسطات بالشوارع

الوكيل الإخباري - شكا مواطنون من مدينة الكرك والمناطق المجاورة من الانتشار العشوائي للبسطات وسط الشوارع الرئيسية وعلى جوانب الطرق.

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وقالوا إن البسطات العشوائية أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة للمواطنين والتجار لما تسببه من إغلاقات للطرق وإعاقة لحركة المرور وتشويه لمنظر وسط المدينة.

وقال رئيس بلدية الكرك الأسبق ورئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور إن وسط المدينة أصبح طاردا للسكان وللحركة التجارية نظرا للاعتداءات المتكررة على الأرصفة من قبل الباعة أصحاب البسطات دون رقابة، موضحا ان الارصفة وجدت للمشاة وليس لعرض البضائع، وعرضها مخالف للأنظمة والتعليمات وشروط الصحة والسلامة العامة وقانون السير.



من جانبه، طالب عضو مجلس اعمار الكرك حسين الطراونة بضرورة تدخل الجهات المعنية بالبلدية وادارة السير لمنع التجاوزات على الأرصفة وتغليظ العقوبات بحق المخالفين،اضافة الى ضرورة ايجاد مواقف عامة للمركبات وتكسي السرفيس لتمكين الباصات السياحية من الحركة بحرية والاهتمام بنظافة منطقة دوار المدينة والمباني المهجورة. بدوره، قال المواطن راضي حسن إن البسطات تتسبب بإزعاج كبير، خصوصا وسط مدينة الكرك وبالقرب من المجمعات السكنية التي تضم مكاتب وعيادات، مؤكدا أن الباعة يعرضون بضاعتهم على الأرصفة وأجزاء من الطريق، إضافة إلى تسببهم بإزعاجات كبيرة للمجاورين بسبب مناداتهم على الزبائن بمكبرات الصوت.



وطالب البلدية بمتابعة الأسواق التجارية بشكل يومي لمنع التعديات على الطرق والأرصفة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

