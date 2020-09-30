الكرك: عزل بلدة القصر وحظر تجول شامل فيها اعتباراً من صباح الجمعة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، اليوم الأربعاء، عزل بلدة القصر في محافظة الكرك، وفرض حظر التجوّل الشامل فيها، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم بعد غدٍ الجمعة الموافق للثاني من تشرين الأوّل 2020 ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيها.وسيتمّ لاحقاً النظر في إمكانيّة تمديد قرار العزل وحظر التجوّل الشامل في البلدة، في ضوء الحالة الوبائيّة.وتمّ تفويض محافظ الكرك باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة عند الضرورة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة في المنطقة.