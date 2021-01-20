الكرك: عملية تثبيت كسر غير ملتئم في مستشفى الأمير علي

الوكيل الاخباري -

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أجرى فريق طبي جراحي مختص بجراحة العظام والعمود الفقري اليوم الأربعاء في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري بمحافظة الكرك عملية" تثبيت كسر غير ملتئم" بواسطة براغي وقضبان بلاتينية لمريض أربعيني.وضم الفريق الطبي رئيس دائرة العظام والمفاصل في الخدمات الطبية الملكية العقيد الطبيب رائد وجوخ، والرائد الطبيب عمر بشماف والنقيب الطبيب أنس العبداللات وملازم أول طبيب منجد عربيات، وملازم أول طبيب اخصائي تخدير محمد الحياري.وقال مدير المستشفى العميد الطبيب محمد الهروط إن هذه العملية تجرى لأول مرة في المستشفى مشيرا إلى حرص الخدمات الطبية الملكية على تقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية لمراجعيها.وأضاف الهروط أن أدخال هذه الجراحات المتقدمة للمستشفيات الطرفية يعتبر نقلة نوعية لتخفيف معاناة المراجعين في التنقل من والى مدينة الحسين الطبية، لتوفير الوقت والجهد عليهم. وأوضح العقيد الطبيب رائد وجوخ أن المريض كان يعاني من كسر غير ملتئم في الفقرة الصدرية الثانية عشرة منذ أكثر من عام وعدم اتزان في العمود الفقري، مما سبب له ألما مزمنا أعاقه عن ممارسة حياته الطبيعية مضيفا أنه تم تثبيت الكسر بواسطة براغي وقضبان بلاتينية، بالإضافة لزراعة عظمية في الفقرة المصابة.