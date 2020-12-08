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الثلاثاء، 08-12-2020 08:58 م

الكرك.. عملية لتحويل مسار المعدة والأمعاء بالمنظار

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الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي جراحي في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في محافظة الكرك اليوم الثلاثاء عملية تحويل مسار للمعدة والأمعاء بالمنظار لمريضة ثلاثينية.
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وأوضح رئيس الفريق الطبي الرائد الطبيب رمضان الحسنات أن المريضة كانت تعاني من زيادة مفرطة في الوزن (السمنة )، إضافة لارتداد مريئي وفتق بالحجاب الحاجز، مشيرا الى أنه تم إجراء عملية تحويل مسار كامل للمعدة والأمعاء لها بواسطة المنظار الجراحي، وتنظير وترميم للحجاب الحاجز.

وقال مدير المستشفى العميد الطبيب محمد الهروط إن هذه العملية تجرى لأول مرة في المستشفى حرصاً من الخدمات الطبية الملكية على تقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية لمراجعيها، مضيفا أن إدخال هذه الجراحات المتقدمة للمستشفيات الطرفية يعتبر نقلة نوعية لتخفيف معاناة المراجعين في التنقل من وإلى مدينة الحسين الطبية لتوفير الوقت والجهد عليهم.

 




 

 


 

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